Число пенсионеров в РФ сократилось на 400 тыс человек – СМИ

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Число российских пенсионеров за последние полгода снизилось на 404 200 человек, на 1 июля их численность в стране составила 41,38 миллиона человек, что стало самым минимальным показателем за весь период действия пенсионной реформы. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

"По состоянию на 1 января 2023 года их (пенсионеров. – Прим. ред.) было 41,78 миллиона, а 1 июля – уже 41,38 миллиона. Это минимальный показатель за все время действия пенсионной реформы", – указано в материале.

Эксперты заявили, что одной из причин произошедшего является переходный период реформы, так как в 2023, 2025 и 2027 годах некоторые россияне выйдут на пенсию досрочно.

Еще одной причиной снижения числа пенсионеров в стране эксперты назвали пандемию COVID-19 и ее последствия.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова заявляла, что с 1 сентября этого года некоторым россиянам повысят пенсию, в их число войдут работники, которые закончили трудовую деятельность в августе, и те, кому в тот же период установили повышенную группу инвалидности. Повышение также ожидает тех, кто отпразднует 80-летие в первом месяце осени.

Профессор уточнила, что для последних фиксированная денежная часть вырастет вдвое – с 7 567,3 до 15 134,6 рубля. Сама выплата произойдет не раньше октября, а если 80 лет исполнится в конце сентября, то увеличенная пенсия придет уже в ноябре.



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