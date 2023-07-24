В ГД оценили идею об учете всех льгот при начислении земельного налога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Предложение об учете всех льготных статусов собственника при начислении земельного налога необходимо внимательно изучить и поддержать. Об этом председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил в беседе с RT.

Он подчеркнул, что поддерживает все идеи, положительно влияющие на благосостояние россиян.

"Если данная мера, а в этом и заключается смысл, будет давать возможность дополнительно пользоваться льготами отдельным категориям граждан, которые имеют право на эти льготы, то это социально ориентированное решение", – сказал парламентарий.

Ранее депутат ГД от партии "Единая Россия" Евгений Федоров предложил учитывать все земельные льготы собственника при начислении налога на земельный участок. В настоящее время данная мера не учитывает, что налогоплательщик может одновременно иметь более одного основания для получения льготы.

До этого в Госдуме предложили ввести льготную ставку 3% по упрощенной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей, имеющих статус ветерана боевых действий. Предоставление таких льгот позволило бы стимулировать у участников боевых действий желание заняться предпринимательством, создавать новые продукты и услуги, считает депутат Василий Власов.

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