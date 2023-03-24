Депутат заявил, что контроль МВД над психически нездоровыми людьми не решит проблем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Передача данных о психически нездоровых людях в МВД не поможет обезопасить от случаев агрессии, сообщил "Газете.ру" первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его мнению, проблема решилась бы, если бы сотрудникам полиции разрешили принудительно доставлять в лечебные учреждения людей, ведущих асоциальный образ жизни.

Он также считает, что наблюдать за психически нездоровыми людьми и нести за это ответственность должны органы здравоохранения, психоневрологические интернаты и диспансеры, где они стояли на учете.

"Есть проблема, когда психически нездоровый человек живет в многоквартирном доме и устраивает притон у себя в квартире, все соседи страдают. Но ничего нельзя с этим человеком сделать. Его нельзя госпитализировать против воли, только если родственники будут каким-то образом обращаться. Будет это передано полиции или не будет, это не решит вопрос никак", – пояснил парламентарий.

Он добавил, что просто наблюдение за такими людьми – лишняя бюрократия для полиции и дополнительная нагрузка для участковых уполномоченных.

"Фактически, если вдруг что-то он совершит, можно сказать, что полиция недосмотрела. В этом отношении я не соглашусь с этим. Нам надо четко понимать, каким образом нам этих людей изолировать от остальных, кому они мешают жить каждый день", – подчеркнул депутат.

Леонов также призвал создать систему, согласно которой агрессивных людей можно будет осматривать и госпитализировать. Для этого он предлагает создать горячую линию, куда граждане смогут обращаться в связи с подобными ситуациями.

По его мнению, необходимы специальные регламенты, чтобы каждый знал, за что он ответственный и чем занимается. Парламентарий добавил, что нужна гибкая система, которая спасет многие жизни и улучшит жизнь окружающих людей.

Ранее Генпрокуратура РФ выступила за контроль со стороны полиции над психически нездоровыми людьми. Речь не идет о вмешательстве в процесс лечения этих людей. Имеется в виду лишь присмотр за ними со стороны специальных уполномоченных органов.

Еще в октябре Генпрокуратура писала в правкомиссию по защите прав несовершеннолетних после другой проверки о сексуальном насилии в отношении детей.

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