Генпрокуратура РФ выступила за контроль со стороны МВД над психически нездоровыми людьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генеральная прокуратура РФ выступила за контроль со стороны полиции над психически нездоровыми людьми. Об этом сообщила замначальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Ирина Ребрина, выступая в комитете по безопасности Госдумы.

По ее словам, речь не идет о вмешательстве в процесс лечения этих людей. Имеется в виду лишь присмотр за ними со стороны специальных уполномоченных органов.

"Мы говорим только о присмотре со стороны специальных уполномоченных органов, о получении информации от тех же соседей, близких родственников о том, как они живут, что у них в головах затевается, чтобы, не дай бог, не навредить нашим детям", – цитирует ее ТАСС.

Ребрина напомнила, что еще в октябре Генпрокуратура писала в правкомиссию по защите прав несовершеннолетних после другой проверки о сексуальном насилии в отношении детей.

Ранее клинический психолог, психотерапевт Инна Паустовская объяснила, что неадекватное поведение некоторых людей на улице является стандартным весенним обострением. Говоря о причинах происходящего, психолог отметила, что после зимы организм человека заметно истощается, в зимний период замедляется обмен веществ, уровень нейромедиаторов снижается, человек испытывает нехватку солнечного света и витаминов.

С наступлением весны процессы начинают постепенно ускоряться и нездоровые психически или физически люди испытывают обострения. Врач призвала быть аккуратнее и внимательнее к окружающим, так как любая фраза может повлечь за собой реакцию. Она также попросила не провоцировать людей.

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