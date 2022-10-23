Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве за сутки выявили 756 новых случаев COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За минувшие 24 часа количество выздоровевших от коронавируса в столице составило 683. Умерли от заболевания за прошедшие сутки в Москве 16 человек.

С начала массового распространения COVID-19 в Москве выявили 3 225 014 случаев заражения.

Поборол болезнь с начала пандемии в Москве 3 033 861 пациент, умерли 46 523 человека.

Ранее стало известно, что количество случаев заражения в России за прошедшие сутки составило 8 672. От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончались 88 пациентов страны.

C 21 октября Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-тестов для непривитых граждан России, прибывших из-за рубежа. После приезда в страну иностранцам нужно будет заполнить специальную анкету.



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