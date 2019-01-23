Избежать обморожения: Роспотребнадзор назвал правила выживания в холода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Рекомендации, которые помогут избежать обморожения во время зимних прогулок и работы на воздухе, опубликовал Роспотребнадзор.
Сотрудники ведомства отметили, что к обморожению приводят тесная и влажная одежда и обувь. Негативно влияют и голод, физическое переутомление, а также ослабление организма после болезни. В группе риска есть и курильщики и те, кто страдает от проблем с сосудами нижних конечностей и сердечно-сосудистой системой.
Помимо этого, в холода лучше не употреблять спиртное на улице. "Алкогольное опьянение на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения", – пояснили специалисты.
Морозы не навредят тем, кто прячется от ветра. Кроме того, перед выходом из дома следует плотно поесть, поскольку организму для генерации тепла может понадобиться дополнительная энергия.
Если ощущения переохлаждения или замерзания конечностей уже появились, стоит погреться в магазине, кафе или ближайшем подъезде. Лучше сделать так, чтобы обмороженное место не замерзало повторно. Иначе есть риск получить более значительные повреждения кожи.
При этом у детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей функция теплорегуляции бывает нарушена. И те, и другие более подвержены переохлаждению и обморожениям.
На улицу нужно надевать свободную многослойную одежду, которая не промокает. Не стоит забывать о головных уборах, варежках и шарфах.
В холода врачи советуют согреваться чаем и какао. На прогулку можно брать термос с яблочным компотом с добавлением ложечки корицы.
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