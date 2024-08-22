Власти подконтрольного Киеву Димитрова в ДНР эвакуируют жителей

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Власти города Димитрова в ДНР, который сейчас контролируется Вооруженными силами Украины (ВСУ), на фоне продвижения Вооруженных сил РФ (ВС РФ) пытаются организовать эвакуацию жителей и завершить ее к концу текущей недели. Об этом в беседе с CNN заявил исполняющий обязанности местной городской военной администрации Юрий Третьяк.

"Те, кто колебался неделю назад, в основном приняли решение и массово уезжают", – отметил он и объяснил, что российские войска продвигаются "быстрее, чем ожидалось".

Украинский чиновник посетовал, что многие местные жители все еще отказываются уезжать и прячут своих детей от "местных властей". При этом два микрорайона Димитрова уже закрыты на въезд. В самом городе закрыты банки, пенсионный фонд, центр административных услуг, а скоро закроются магазины. Жителей также эвакуируют в соседнем Красноармейске и 39 других окрестных населенных пунктах, уточнили журналисты.

Ранее подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Межевое в ДНР, а также нанесли удары по силам противника в районах соседних Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. До этого российские военные на этом же направлении освободили поселок Желанное, а еще ранее взяли под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка.

