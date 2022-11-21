VI Медиафорум этнических и региональных СМИ пройдет в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 200 профессионалов из почти 60 регионов России (представители СМИ, научного сообщества, органов власти, НКО и блогосферы) примут участие в VI Медиафоруме этнических и региональных СМИ.

В этом году тема форума, который пройдет 29 ноября в Конгресс-центре правительства Москвы, – "Новая реальность медиапространства России".

"Главная задача нашего форума – обмен идеями и лучшими практиками взаимодействия гражданского общества, медиа и власти, преодоление проблем, которые мешают развиваться нашей стране. На форуме мы всегда поднимаем актуальные вопросы и предлагаем эффективные, порой неожиданные решения. Уверена, что коллеги расскажут много любопытного о новых медиапроектах текущего года, какие образовательные программы заработали, какие новые кейсы появились у НКО", – сказала президент Гильдии межэтнической журналистики, член Общественной палаты России и Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.



Помимо пленарного заседания "Новые реалии в медиапространстве", в программе запланирована работа трех тематических секций: "Медиакоммуникации в молодежной среде: приоритеты и вызовы", "Освещение темы беженцев и мигрантов в СМИ" и "Отражение в медиапространстве культурного кода страны". Форум пройдет в офлайн- и онлайн-форматах. Каждый участник трансляции сможет задать свой вопрос спикеру по теме секции.

Детали программы и регистрация доступны по ссылке.

Организаторы – департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Гильдия межэтнической журналистики.

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