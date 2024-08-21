"Ведомости": кабмин РФ ужесточит борьбу с фиктивными браками иностранцев

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Российское правительство подготовило поправки к законопроекту о борьбе с фиктивными браками при получении иностранцами разрешения на временное проживание в РФ, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на свой источник.

Изначально законодательная инициатива была внесена в ГД в ноябре 2023 года. 10 апреля текущего года ее одобрили в нижней палате парламента, а затем МВД РФ внесло туда свои поправки, которые уже одобрили в кабмине.

Разрешение без учета квоты выдадут тому, кто не менее двух лет состоит в браке с постоянно проживающим на территории РФ гражданином. Получить его без учета квоты также возможно, но для этого в браке и в регионе проживания должен появиться или быть усыновлен ребенок.

Также кабмин предложил добавить в перечень оснований для отказа или аннулирования разрешения строку о расторжении брака, который и послужил основанием для получения документа. Исключением послужит лишь признание брака недействительным по решению суда. Эти меры, по задумке представителей российского правительства, помогут лучше бороться с фиктивными браками иностранцев.

Ранее в ГД объяснили увеличение госпошлины за расторжение брака попыткой снизить фиктивные разводы. С 1 января 2025 года размер пошлины увеличится в 8 раз, с 650 до 5 000 рублей.

