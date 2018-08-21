ГД проводит слушания по законопроекту об изменениях в пенсионное законодательство

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Рабочую группу из представителей профильных комитетов Госдумы, членов фракций и общественников создадут после парламентско-общественных слушаний в ГД для работы над законопроектом об основных параметрах изменений в пенсионное законодательство, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин

"Мы с вами по итогам наших слушаний создадим рабочую группу, она продолжит работу с поправками вместе с профильными комитетами и представителями фракций, а также с представителями гражданского общества с тем, чтобы еще раз к этому вернуться, может быть, не единожды, для того, чтобы повысить качество законопроекта",

– цитирует Володина ТАСС.

Спикер подчеркнул, что обсуждение документа позволит изменить его таким образом, чтобы снять напряжение и решить вопросы, возникшие у граждан.

Как рассказал телеканалу Москва 24 вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, депутатам важно услышать мнения экспертов, обычных людей и общественников.

"Итогом этих слушаний мы ставим для себя решение по выстраиванию эффективной пенсионной системы, обеспечивающей индексацию пенсий наших граждан на уровне выше инфляции, обеспечивающей повышение пенсий", – завил парламентарий.

Законопроект в первом чтении приняли 19 июля. Сейчас документ проходит обсуждение, в течение двух месяцев в него могут внести поправки. Затем законопроект подготовят ко второму чтению.