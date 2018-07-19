Депутаты рассмотрели ряд социально-ориентированных законопроектов

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
19 июля в Госдуме было рассмотрен ряд социально-ориентированных законопроектов, в том числе о порядке начисления налога на имущество и о минимальных нормах социального обеспечения. Также в первом чтении был принят законопроект об основных параметрах изменений в пенсионное законодательство. На этом этапе были приняты базовые установки, а после дальнейшего обсуждения депутаты рассмотрят содержательную часть законопроекта.
Для дальнейшего обсуждения вместо 30 дней был определен срок более двух месяцев. Ранее положительные заключения по законопроекту направили из 77 регионов России, а его обсуждение проходило с участием членов Трехсторонней комиссии, ОП и ассоциации предпринимателей и профсоюзов.
После принятия в первом чтении базовой концепции документа, его обсуждение продолжится.
Также парламентариями был принят законопроект, который освобождает от необходимости доказывать отсутствие долгов по ЖКХ при получении льгот
Кроме того, депутаты приняли во втором чтении законопроект о контроле за соблюдением антикоррупционного законодательства. В числе прочего, проект предлагает упрощенный порядок привлечения к ответственности госслужащих, в случае признания факта правонарушения.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: