Депутаты рассмотрели ряд социально-ориентированных законопроектов

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19 июля в Госдуме было рассмотрен ряд социально-ориентированных законопроектов, в том числе о порядке начисления налога на имущество и о минимальных нормах социального обеспечения. Также в первом чтении был принят законопроект об основных параметрах изменений в пенсионное законодательство. На этом этапе были приняты базовые установки, а после дальнейшего обсуждения депутаты рассмотрят содержательную часть законопроекта.

Для дальнейшего обсуждения вместо 30 дней был определен срок более двух месяцев. Ранее положительные заключения по законопроекту направили из 77 регионов России, а его обсуждение проходило с участием членов Трехсторонней комиссии, ОП и ассоциации предпринимателей и профсоюзов.

После принятия в первом чтении базовой концепции документа, его обсуждение продолжится.

Также парламентариями был принят законопроект, который освобождает от необходимости доказывать отсутствие долгов по ЖКХ при получении льгот

Кроме того, депутаты приняли во втором чтении законопроект о контроле за соблюдением антикоррупционного законодательства. В числе прочего, проект предлагает упрощенный порядок привлечения к ответственности госслужащих, в случае признания факта правонарушения.