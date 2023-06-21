ГД утвердила штрафы для иноагентов, которые игнорируют предписание о нарушении закона

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Думские депутаты приняли в первом чтении инициативу об административном штрафе до 300 тысяч рублей за игнорирование предписаний Минюста РФ по устранению нарушений законов об иноагентах, следует из документов в электронной базе нижней палаты парламента.

Проектом предлагается установить взыскания в следующем порядке: для граждан – до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч рублей.

Проект разработали члены комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства других государств во внутренние дела РФ во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Ранее сообщалось, что певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова, признана в РФ иностранным агентом) могут оштрафовать на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки о деятельности иноагента. Соответствующий протокол поступил в столичный Басманный суд.

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