"Гарри Поттер" признался в пьянстве

Фото: ТАСС/АР/Willy Sanjuan

Британский актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в экранизации романов Джоан Роулинг, признался, что раньше злоупотреблял алкоголем. Интервью с артистом опубликовал YouTube-канал theoffcamerashow.

Будучи подростком Рэдклифф беспокоился из-за свалившейся на него чрезмерной популярности. Ему казалось, что за ним следят.

В перерывах между съемками фильмов о юном волшебнике артист пытался забыться благодаря спиртному, но в итоге ощущал себя уязвимым. В такие моменты актер думал, что, когда он пьян, за ним следят еще больше. Чтобы не чувствовать тревоги, он вновь брался за бутылку.

Рэдклифф не единожды пытался избиваться от пагубной привычки. В конце концов решить проблему ему помогла поддержка друзей.

