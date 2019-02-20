Ваш ангел Дэниел Рэдклифф: зачем смотреть сериал "Чудотворцы"?

В одном из премьерных сериалов этого месяца "Чудотворцы" Дэниел Рэдклифф играет застенчивого ангела, пытающегося предотвратить конец света.

Кадр из сериала "Чудотворцы". Режиссеры Райан Кейс, Морис Мэрэбл, Йорма Такконе. Продюсеры Лорн Майклз, Стив Бушеми, Пол Гарнс. Сценарий Джейсон П. Хаузер, Саймон Рич, Чирокко Данлэп. Производство Broadway Video, Studio T

Один из самых обсуждаемых телепроектов февраля – фантастический сериал "Чудотворцы". Эта экранизация книги писателя-юмориста Саймона Рича о том, как Бог (Стив Бушеми), обидевшись на людей, намеревается в течение двух недель уничтожить Землю. И тогда два ангела – неврастеник Крейг (Дэниел Рэдклифф) и энергичная Элиза (Джеральдин Вишванатан) – решают помешать его планам. Для этого им нужно заставить полюбить друг друга людей, не способных на взаимные чувства. Мы решили выяснить, что думают о телепроекте священник, главный редактор "Кинопоиска" (где можно посмотреть сериал) и кинокритик.

Лиза Сурганова, главный редактор сайта "Кинопоиск":

"Чудотворцы" – пример действительно остроумного и небанального ситкома. Это не просто очередная фантазия на тему "как устроена жизнь на небесах", это пародия на корпоративный мир с его сложным и зачастую бессмысленным устройством, самодурами-начальниками и ленивыми подчиненными. А также на мир медиа с его повышенным вниманием к катастрофам и разным курьезам – да-да, по мнению создателей сериала, Бог узнает все земные новости из телевизора. Возможно, именно поэтому он решает в какой-то момент уничтожить Землю? Ну а еще это упакованное в яркую и доступную массовой аудитории форму размышление над извечной философской и религиозной проблемой, веками мучившей людей – слышит ли Бог (и его ангелы) наши молитвы? И почему он не всегда на них реагирует, допуская на Земле страдания и боль? Иными словами, сериал одновременно и злободневный, и вневременной. А еще там совершенно потрясающие Стив Бушеми (который просто бог, как и всегда, впрочем) и Дэниэл Рэдклифф, который открывает в себе все новые грани комедийного таланта. В общем, очень рекомендую к просмотру".

Видео:YouTube/iVideos

Иван Филиппов, создатель и автор телеграм-канала "Запасаемся попкорном"

"Чудотворцы" очень симпатично придуманы. Сама идея представить рай в виде корпорации с департаментом радуги, отделом по работе с животными (из-за сокращения бюджета, например, приходится какой-нибудь вид животных обречь на вымирание), отдела по ответам на молитвы – очень милая, остроумная и современная. Идея изобразить Бога как странного недотепу, которому осточертела уже вся эта Земля и все эти людские проблемы – тоже чрезвычайно остроумная и актуальная. Проблема в том, что "Чудотворцы" не выглядят как полноценный качественный сериал. Это такой мегакапустник, набор разной степени остроумности гэгов, который никак не хочет сложиться в полноценную эмоционально насыщенную историю".

Константин Мальцев, священник:

"Человек в духовном и нравственном аспекте деградирует. Он начинает уже смеяться и над своей духовностью, а если он смеется над своей духовностью, он может уже комично выставлять и Бога. Что делает Лукавый в принципе? Он берет что-то доброе и извращает это в злое всякими ухищрениями и всякими обманами. Например, райское дерево – "нет, это вас обманывают, нет, это можно кушать, вы станете значимыми, вы станете как боги". То есть, происходит подмена понятий. По сути, здесь получается та же самая подмена. А вкушая пищу вот этих "Чудотворцев", для людей становятся нормой такие фильмы, однополые отношения и тому подобное. Антидуховность становится для человека нормой, что и пытаются через фильмы и ТВ нам преподнести".