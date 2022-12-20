Москва онлайн покажет инструкцию по выбору свежей и ароматной елки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Во всех округах Москвы открылись елочные базары, всего 240 торговых точек. Приобрести хвойный символ Нового года и Рождества можно до 31 декабря. Ель в среднем стоит 1–1,3 тысячи рублей за погонный метр. Импортную пихту можно приобрести по цене от 5,5 тысячи рублей за погонный метр.

21 декабря зрители Москвы онлайн узнают, как выбрать самую свежую и ароматную елку. Корреспондент Анна Луговская пообщается со специалистом, который расскажет, на что стоит обратить внимание при выборе дерева.

Смотрите прямую трансляцию 21 декабря в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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