Москвичей предупредили о дожде и грозе до вечера 20 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Осадки и грозы будут наблюдаться в Москве до конца четверга, 20 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21:00 в столице местами ожидаются кратковременные дожди, гроза", – указано в сообщении.

В столичной мэрии уточнили, что порывы ветра в Москве могут достигать 15 метров в секунду, в связи с чем жителей города призвали соблюдать внимательность, не укрываться в непогоду под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

К внимательности во время неблагоприятных погодных условий также призвал Дептранс Москвы, обращаясь к водителям.

"Просим водителей быть внимательными на дороге. Держите дистанцию, избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на телефон во время движения", – указано в телеграм-канале ведомства.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что с начала июля в Москве выпало 69 миллиметров осадков, что составляет 82% от месячной нормы. Он добавил, что до конца месяца температура воздуха будет колебаться в пределах 19–24 градусов тепла днем и 9–14 градусов – ночью.

До этого в комплексе городского хозяйства Москвы отмечали, что столичные службы ведут работу в усиленном режиме в условиях непогоды. Как отмечал заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.



Синоптики рассказали о кратковременных дождях 20 июля в столице