Лунное затмение и великое противостояние Марса увидят гости Московского планетария

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Посетители Московского планетария 27 июля смогут увидеть полное лунное затмение и великое противостояние Марса.

"Вечером 27 июля с 21:30 до 1:00 в Парке неба Московского планетария можно будет понаблюдать за двумя редкими астрономическими явлениями – лунным затмением и великим противостоянием Марса", – сообщили в пресс-службе планетария.

В пресс-службе отметили, что предстоящее затмение станет самым продолжительным в XXI веке.

В свою очередь, Марс вступит в великое противостояние с Солнцем и максимально приблизится к Земле. Во время подобных явлений планета выделяется на небе ярко-оранжевым цветом и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере.

"Следующее великое противостояние Марса произойдет только в 2035 году", – отметили в планетарии.

Продолжительность лунного затмения составит 3 часа 56 минут (с 21:24 до 1:20). Увидеть космическое явление смогут жители на всей территории России. Во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет винный оттенок.

Ранее 13 июля произошло масштабное затмение Солнца суперлуной, однако увидеть природное явление смогли только жители Австралии и Антарктиды.