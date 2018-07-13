Ученые сообщили о затмении Солнца суперлуной в пятницу 13-го

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Частное затмение Солнца произойдет в пятницу, 13 июля, однако наблюдать его смогут только в Австралии и Антарктиде, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Событие начнется в 04:48 по московскому времени на восходе Солнца в юго-западной части Индийского океана, а закончится в 07:14 между Новой Зеландией и Антарктидой". Произойдет затмение в момент так называемого суперлуния, когда полнолуние или новолуние совпадает с нахождением Луны в перигее, то есть на минимальном удалении от Земли.

На территории России, а также во всем Северном полушарии планеты разглядеть уникальное явление будет невозможно. На суше его можно будет наблюдать только в окрестностях австралийского города Мельбурн и на острове Тасмания.

Ранее российский астролог Павел Глоба рассказал, что верить информации в Сети, что Раки, Козероги, Львы и Водолеи окажутся в зоне риска, не стоит, поскольку солнечное затмение никак не связано с астрологическим гороскопом.

Он отметил, что частичное солнечное затмение в пятницу действительно может повлечь некоторые проблемы и порекомендовал не планировать серьезных дел, избегать и не провоцировать конфликты.

По его словам, статистика показывает, что во время затмений у легковозбудимых людей, которые страдают психологическими зависимостями и хроническими заболеваниями, общий фон может обостряться. Однако это никак не связано со знаком Зодиака.