Врач назвала боль в ушах и голове последствиями проблем с зубами

Фото: 123RF/fizkes

Полость рта является отделом пищеварительной системы, поэтому проблемы с зубами будут оказывать влияние на процессы обработки пищи. Также это может привести к головокружению и боли в ушах, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на стоматолога Елену Мартынову.

Она отметила, что нарушение положения или отсутствие зубов мешает качественно пережевывать еду, из-за чего появляются гастрит и заболевания пищеварительного тракта и печени.

"В возникновении кариеса зубов и воспалительных заболеваний десен главным фактором являются бактерии. При распространении бактерий за верхушку корня происходит разрушение костной ткани и возможное развитие гайморита. Также от проблем с зубами могут возникнуть головокружение и боль в ушах", – объяснила специалист.

Кроме того, по словам врача, стрептококки могут приводить к ангине и отиту, а также к воспалению внутренней стенки сердечной мышцы, болезни почек и ревматизму. Однако эксперт посоветовала не прибегать к антибиотикам, поскольку они могут усугубить положение.

"При воспалении десен с разрушением связки зубов – пародонтит, образуются карманы и бактерии попадают в общий кровоток. Патогенные бактерии, прикрепляясь к внутренним стенкам сосудов, участвуют в развитии и поддерживают хронические заболевания внутренних органов", – добавила Мартынова.

Ранее терапевт Кристина Маслова рассказала, что при выборе зубной щетки стоит обращать внимание на ее жесткость, количество щетинок и силиконовые вставки, которых не должно быть у качественных девайсов. По ее словам, мягкие щетки стоит приобретать детям или людям с воспалительными заболеваниями десен, при наличии клиновидных дефектов и при эрозии эмали.

"Доктор 24. Темы недели": Зубы