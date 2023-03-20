Гепатолог напомнил об опасности потребления витаминов без назначения врача

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Врач-гепатолог Сергей Вялов предупредил о том, что принятие витаминов и препаратов без соответствующих анализов и назначений от врачей может нанести вред здоровью.

Вялов уверен, что здоровому человеку достаточно тех витаминов, которые содержатся в пище. Если он придерживается разнообразного рациона, то у него не должно возникать проблем.

"Когда мы говорим про витамины, у нас почему-то всегда есть презумпция виновности. Каждый свято верит, что ему витаминов не хватает. Никому в голову не приходит, что витаминов может быть слишком много. Все думают, что едят отвратительные продукты, в которых нет витаминов, а на самом деле они есть", – сказал Вялов в интервью радио Sputnik.

Врач подчеркнул, что людям, принимающим витамины без назначения врача, грозит гипервитаминоз – это переизбыток витаминов, из-за которого могут начаться проблемы со здоровьем. Самый серьезный ущерб организму может нанести избыток витамина D, подчеркнул Вялов.

"Суточная потребность в витамине D у нас порядка 600–800 международных единиц, а многие люди принимают по 2000–4000 международных единиц в день", – заявил он.

По словам врача, избыточное количество витамина D может привести к вымыванию кальция, снижению иммунитета, нарушению памяти и тонуса сосудов.

"Последнее британское исследование даже говорит, что чрезмерное употребление этого витамина способствует развитию умственной отсталости. Поэтому не нужно пить много витаминов", – заключил Вялов.

Ранее нутрициолог Мила Бондаренко рассказала, что после зимы у многих людей наблюдается снижение энергии, с которым поможет справиться манго, а потребление укропа защитит организм от вирусов. Поднять настроение и прилив сил поможет хурма, так как в ней содержатся витамины группы B5, которые способствуют выработке эндорфинов.



"Доктор 24": витамин Д

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