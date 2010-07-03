Весеннее равноденствие будет снежным и морозным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Температура воздуха в Москве в минувшие дни превысила климатическую норму на три градуса. Об этом сообщает портал "Метеоновости". 20 марта ожидается +4…+6 градусов. Однако в ночь на 21 марта в столице может подморозить.
"Весна уверенно шагает по московской земле и пока проявляет себя в основном теплом. Средняя температура минувших дней на 3 градуса превышает средние многолетние значения", – говорят синоптики.
В ночь на 21 марта в столице будет небольшой мороз – до –3 градусов. Также выпадет небольшой снег, который днем растает и перейдет в дождь при плюсовой температуре. Это будет связано с тем, что в Центральный федеральный округ с запада на восток переместится атмосферный фронт североатлантического циклона. Интенсивность осадков увеличится.
В Москве и Подмосковье ночью с 20 на 21 марта местами будет небольшой снег. Воздух в столице установится на уровне –3…–1 градусов. По области будет на пару градусов холоднее.
Также метеорологи отметили, что прошедший накануне дождь снизил высоту снежного покрова в Москве до 13 сантиметров. Под влиянием атмосферных фронтов с запада в столице иногда начинался настоящий весенний дождь. Несмотря на то, что осадков выпало не так много, снег из-за дождя и положительной температуры существенно подтаял.
Кроме того сообщалось, что в середине недели в столице будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 753 миллиметров ртутного столба.
"Утро": теплая погода ожидается в столичном регионе 20 марта
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