Дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве в среду

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и плюсовая температура ожидаются в Москве в среду, 20 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 4-6 градусов тепла. В ночь на четверг может похолодать до минус 2 градусов. В ночные часы возможен небольшой снег и гололедица.

Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 753 милиметров ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до минус 5 градусов.

Ранее сообщалось, что потепление выше нормы придет в Москву в апреле. Среднесуточная температура составит 5,8 градуса.

Сначала этот показатель будет чуть превышать ноль градусов, затем установится на 5 градусах, а к концу месяца достигнет 10 градусов тепла.