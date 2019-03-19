Потепление выше нормы придет в Москву в апреле

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Температура воздуха в Москве в апреле будет чуть выше нормы. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Среднесуточная температура составит 5,8 градуса. Однако она будет неравномерной: сперва этот показатель будет чуть превышать ноль градусов, затем установится на пяти градусах, а к концу месяца достигнет 10 градусов тепла.

Синоптик добавила, что апрель в России отметится не только солнечными, но и морозными днями. Например, в Якутии может похолодать до минус 20 градусов, а в отдельные ночи – и до минус 30 градусов. При этом вся территория страны, со слов Паршиной, в апреле будет в теплой зоне.

Ранее сообщалось, что 19 марта в Москве может выпасть 15% месячной нормы осадков. При этом температура будет по-прежнему превышать климатическую норму на несколько градусов.

Метеорологи утверждают, что неустойчивая и теплая погода сохранится в столице всю неделю. Из-за разницы дневных и ночных температур на дорогах возможна гололедица.

