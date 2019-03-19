Потепление выше нормы придет в Москву в апреле

Температура воздуха в Москве в апреле будет чуть выше нормы. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Среднесуточная температура составит 5,8 градуса. Однако она будет неравномерной: сперва этот показатель будет чуть превышать ноль градусов, затем установится на пяти градусах, а к концу месяца достигнет 10 градусов тепла.
Синоптик добавила, что апрель в России отметится не только солнечными, но и морозными днями. Например, в Якутии может похолодать до минус 20 градусов, а в отдельные ночи – и до минус 30 градусов. При этом вся территория страны, со слов Паршиной, в апреле будет в теплой зоне.
Ранее сообщалось, что 19 марта в Москве может выпасть 15% месячной нормы осадков. При этом температура будет по-прежнему превышать климатическую норму на несколько градусов.
Метеорологи утверждают, что неустойчивая и теплая погода сохранится в столице всю неделю. Из-за разницы дневных и ночных температур на дорогах возможна гололедица.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.