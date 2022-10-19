В Союзе журналистов пристыдили Мединского после высказываний о педагогах журфака МГУ

Фото: Агентство "Москва"

Председатель московского регионального отделения Союза журналистов России, член СПЧ Павел Гусев в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил, что слова бывшего министра культуры и помощника президента России Владимира Мединского о педагогах факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова являются недопустимыми.

До этого Мединский назвал педагогов факультета "тварями из числа либеральных преподавателей". Такое мнение о высказал в ответ на реакцию педагогов, которые раскритиковали студента, пришедшего на занятия в футболке с Z-символикой и флагом Луганской Народной Республики.

По словам Гусева, Мединский совершенно не погружен в ситуацию на журфаке МГУ. Поэтому его слова можно считать "поверхностными".

"Я отношусь к этому очень отрицательно. Я считаю, что для политического деятеля и государственника, которым себя считает Мединский, тем более возглавляющий военно-историческое общество и все, что связано с историей России, он, наверное, должен знать в какой-то степени", – поделился мнением Гусев.

По его словам, Мединскому должно быть стыдно за сказанное, поскольку за время существования, факультет выпустил немало журналистов, работающих сейчас на главных экранах страны.

Отмечается, что в конце сентября этическая комиссия МГУ приняла решение об отчислении двух студенток, высказавших в адрес молодого человека, пришедшего на занятия в футболке с Z-символикой и флагом ЛНР, нецензурную брань. После инцидента в Сеть попала переписка однокурсников молодого человека, где они обсуждали подобную акцию. Как писал "Коммерсант", после этого в адрес девушек стали поступать сообщения с угрозами. В результате этого им пришлось сменить место жительства.

Ранее МГУ имени М. В. Ломоносова вошел в топ-50 лучших вузов мира в рейтинге "Три миссии университета". Высшее учебное заведение оказалось на 18-м месте в рейтинге университетов. Перед включением вуза в рейтинг его составители оценивают успешность участия студентов университета в международных олимпиадах, высокая доля иностранных обучающихся и разнообразие онлайн-курсов.

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