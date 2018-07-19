Москвичей предупредили о сильном дожде в ночь на пятницу

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Сильный дождь в столице ожидается в ближайшие часы и в ночь на 20 июля, сообщает пресс-служба управления МЧС по Москве.
А в отдельных районах Подмосковья помимо сильного дождя в это время прогнозируют грозу и ветер с порывами до 17 метров в секунду, передает пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В такую погоду без необходимости рекомендуют не выходить на улицу и воздержаться от поездок на транспорте. От непогоды советуют укрываться в капитальном строении. Не следует укрываться во временных строениях и под шаткими конструкциями. Подтопленные участки нельзя преодолевать самостоятельно.
Администратор московского парковочного пространства призвал автомобилистов быть осторожнее на дорогах. Более 1,1 тысячи сотрудников Мосводостока вышли на дежурство из-за непогоды.
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