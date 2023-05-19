Организатор свадеб рассказала о самом популярном тренде у молодоженов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стиль минимализм в этом году пользуется особой популярностью среди молодоженов. Его чаще других выбирают для оформления торжества. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на организатора свадеб Марию Кузнецову.

"Стиль минимализм отличают простые текстуры, формы, много света и свободного пространства. И на сегодняшний день минимализм – очень популярное течение в свадебной индустрии. Этот стиль позволяет сфокусировать внимание на содержании, а не на внешних атрибутах: минимум информации – максимум внимания к паре", – объяснила она.

Эксперт заметила, что минимализм можно адаптировать к любым стилям, он идеально вписывается во все стилевые решения и ассоциируется с чистотой, элегантностью и изысканностью.

Для декорирования свадебного интерьера молодожены часто выбирают монохромный стиль цветовой гаммы, особенно им полюбилось сочетание оттенков бежевого, розового и голубого, поделилась Кузнецова. Самыми популярными цветами для оформления она назвала розы, пионы и ромашки.

Эксперт добавила, что в 2023 году стали появляться запросы на свадьбу в экологичном стиле.

"Такие пары, как правило, аргументируют свой выбор рациональностью и экономией ресурсов при ее проведении. Есть небольшой процент тех, что хочет видеть в оформлении стили бохо и рустик, максимально приближенные к природе", – заключила Кузнецова.

В феврале этого года сообщалось, что более 70% молодоженов в Москве подали заявление на регистрацию брака онлайн. Больше всего заявлений молодожены подали на лето, в период с июня по август планируют зарегистрировать брак порядка восьми тысяч пар, что более 30% от общего числа подавших заявление на 2023 год, сказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

До этого психолог Наталия Минаева отметила, что брак, заключенный по интернету, может оказаться не менее прочным, чем при классической процедуре, подразумевающей очное присутствие молодоженов в одном ЗАГСе. По мнению специалиста, свадьба онлайн будет востребована людьми, которые по разным причинам не могут заключить брак очно. Например, на фоне болезни или инвалидности одного из влюбленных, из-за длительной командировки, финансовых трудностей и так далее.