Жители России стали чаще менять имена

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российское министерство юстиции сравнило число зарегистрированных актов о смене имени в 2018 году с показателями прошлых лет. Выяснилось, что мода на смену имен постепенно растет, передает RT.

В минувшем году в стране было зарегистрировано 87 574 акта о перемене имени против 85 818 в 2017-м.

При этом сменить имя в 2016 году решили 82 943 человека. А в 2015-м на это пошли 81 229 россиян.

Право изменить имя есть у каждого жителя РФ. При подаче заявления нужно указать уважительную причину для принятия подобного решения. Таковыми могут быть неблагозвучие данного при рождении имени или трудности в его произношении, а также желание носить имя, выбранное при крещении или соответствующее религиозным убеждениям и национальности заявителя.

Впрочем, законом не закреплен исчерпывающий перечень оснований. Поэтому каждый может указать любую причину для смены имени, если она кажется ему важной.

В конце января стали известны самые редкие имена, которые москвичи давали новорожденным детям в 2018 году. В их числе были Капитолина, Радомира, Линда, Августина, Устин, Мартин, Пахом и Марсель.