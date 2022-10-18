В России выявили 9 474 случая COVID-19 за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за минувшие сутки выявили 9 474 случая заражения COVID-19 – минимальное количество с 27 июля. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За 24 часа в стране госпитализировали 1 937 человек. Выздороветь удалось 20 252 жителям РФ, скончался 91 пациент.

Всего с начала пандемии в РФ был выявлен 21 324 431 случай заражения, умерли 389 084 человека.

Ранее Роспотребнадзор предложил отменить сдачу ПЦР-теста на наличие коронавируса для непривитых россиян, прибывающих из-за рубежа. Кроме того, ведомство предлагает упразднить норму, предписывающую работодателям информировать выезжающих за рубеж сотрудников о необходимости сдачи ПЦР-теста по прибытии.

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