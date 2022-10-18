В базе службы занятости москвичам доступно около 400 тысяч вакансий – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В базе столичной службы занятости горожанам теперь доступно почти 400 тысяч вакансий, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы активно развиваем бизнес-направления и постоянно расширяем партнерскую сеть для того, чтобы предлагать горожанам как можно больше актуальных и релевантных вариантов трудоустройства", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Она уточнила, что служба занятости сотрудничает не только с работодателями с большой потребностью в сотрудниках, но и с передовыми технологичными платформами онлайн-рекрутинга.

"В рамках сотрудничества с "Авито Работа" мы расширили агрегированную базу на 25 тысяч вакансий. Теперь она составляет почти 400 тысяч", – отметила заммэра.

Уточняется, что карьерные консультанты центра "Моя работа" помогут москвичам подобрать вакансию. Также работу можно найти самостоятельно на странице центра занятости.

Ранее сообщалось, что количество вакантных мест в IT-области снизилось на 25% с начала текущего года. При этом число резюме увеличилось на 55%. Исследования показали, что в январе 2022 года количество вакансий составило 114,6 тысячи, но в августе уменьшилось до 85,2 тысячи.

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