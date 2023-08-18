Юрист раскрыл способ, как можно сэкономить на ЖКУ после отпуска

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Люди, проживающие в многоэтажных домах, могут сделать перерасчет оплаты за вывоз мусора, если их долго нет дома. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал председатель Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин.

По его словам, в жилых многоэтажных домах ЖКУ оплачиваются вне зависимости от того, проживает ли гражданин сейчас в квартире или нет. Например, перерасчет за содержание и текущий ремонт дома не предусматривается.

"А коммунальные услуги должны рассчитываться по показаниям приборов учета. Если граждане уезжают, они не пользуются услугами, и показания нулевые", – отметил Крохин.

При этом юрист выделил вид ЖКУ, по которому можно сделать перерасчет в случае длительного отъезда человека – перерасчет оплаты за вывоз мусора. Но для этого необходимы определенные условия: если жильца не было дома больше пяти дней, но не больше шести месяцев.

Заявление на перерасчет нужно направить в управляющую компанию не позже чем через 30 дней после возвращения. Кроме того, в управляющей компании могут также запросить документы, подтверждающие ваше отсутствие, например туристическую путевку или билет на самолет.

Ранее сообщалось, что долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) достигли почти 900 миллиардов рублей. При этом за год они увеличились на 72 миллиарда. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что большой вклад в рост задолженности перед ресурсоснабжающими организациями вносят управляющие компании, не перечисляющие деньги, собранные с граждан.

В России изменится система оплаты ЖКУ