Любители шашлыков заполонили столичные зеленые зоны

Столичные зеленые зоны и берега водоемов захватили любители шашлыков

Сезон мангалов официально еще не открыт, однако жители Преображенского района жалуются на любителей шашлыка, передает телеканал Москва 24.

По словам москвичей, пикники стали часто устраивать люди на Черкизовских прудах. Полиция продолжает отлавливать нарушителей, но они появляются в этом районе все чаще.

"Друзья, вы знаете, я не понимаю, что происходит в Москве. Куда смотрит управа и прочие инстанции. Как вы считаете, вот это нормальное явление?" – рассказывает в своем видео местная жительница Ольга Черникова.

При этом массовый пикник сопровождался не только нарушением дистанции, а еще алкоголем и громкой музыкой. Запах от костров, как говорит Ольга, был настолько едким, что от проветривания квартиры пришлось отказаться.

"Вот эти площадки, на которых все развели одновременно мангалы, от них поднимался стойкий синий дым, и это все стояло, естественно, над водой, над прудом, над нашими окнами, дышать этим долго невозможно", – пояснила Черникова.

Не выдержав круглосуточных вечеринок, Ольга сняла шашлычников на камеру, видео отправила в районную управу и соседям. Позднее отдыхающих разогнали, беседки с мангалами закрыли. Затем мангалы появились возле детских площадок.

"Оборудованные места сейчас закрыты, получается, я делаю на мангале, над поверхностью земли, опять же не нарушая каких-либо норм, и поэтому считаю: это нормально, допустимо", – уверен Денис, решивший пожарить там мясо. Сотрудники полиции с ним не согласились, поэтому сезон шашлыка для мужчины закончился.

Мангальные зоны закрыты до 23 июня. За теми, кто сигнальные ленты игнорирует, стараются следить и сотрудники полиции, и жители домов напротив.

"Мы думаем об этом, вопрос пока еще в воздухе. До конца решение не принято. Зона пока еще не сдана. Возможно, если действительно пойдет огромный вал, то будут демонтированы эти мангалы и, соответственно, будет пресекаться вообще разведение костров на данной территории", – сообщил о возможном решении первый заместитель главы управы Преображенского района Дмитрий Чернов.

Отмечается, что штраф за пикник в закрытой зоне в столице составляет 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в столичных лесопарках пока нельзя устраивать пикники и шашлыки. Контролирует данную ситуацию МЧС.