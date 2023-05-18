Россиянам рассказали о единственном доказанном способе борьбы со старостью

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Единственный геропротектор с доказанной эффективностью – это гипоксические тренировки, воздействующие на организм кислородным голоданием. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-гериатра, председателя секции геронтологии МОИП при МГУ имени Ломоносова Валерия Новоселова.

Эксперт рассказал, что старение напрямую связано с гипоксией. У представителей старшего поколения не хватает АТФ – молекул, которые играют главную роль в обмене энергии в клетках живых организмов. В связи с этим, отметил Новоселов, ухудшаются все уровни кислородного гомеостаза. Речь идет о диффузных возрастных изменениях стенок артерий, которые называются артериосклерозом.

Исходя из этого, подчеркнул врач, людям еще с молодого возраста следует проходить тренировки с гипоксическим воздействием. Это поможет телу перестроиться и привыкнуть существовать в таком режиме. Благодаря этому в старости на человеке не будет так негативно сказываться нехватка кислорода. По мнению Новоселова, такой метод является почти единственным внятным в геропрофилактике.

"В отличие от всяких БАД и лекарств, которые работают только на уровне модельных организмов – мух, глистов и грызунов. Метод гипоксических тренировок сейчас применяют все биохакеры мира, особенно американские бизнесмены, так как он не имеет побочных эффектов, и при этом научно обоснован", – поделился врач.

Ранее ведущий научный сотрудник Института общей генетики имени Вавилова РАН Константин Крутовский рассказал, что старение представляет собой следствие накоплений мутаций в организме. При этом у долгожителей эти мутации не повреждают важные участки генома.

