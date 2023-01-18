18 января, 19:17Общество
В Госдуме создали группу по госполитике укрепления духовно-нравственных ценностей – СМИ
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Под руководством вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой в нижней палате парламента появилась рабочая группа по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ГД.
"В ее состав вошли 22 депутата от всех фракций", – отметил собеседник агентства.
Среди задач группы перечислены разработка предложений по совершенствованию законодательства и мониторинг правоприменительной практики. Уточняется, что ее заседания будут проводиться не реже раза в месяц.
Ранее общественный и государственный деятель, заслуженный юрист России Иван Соловьев призвал переработать нормативную базу в сфере культуры и наполнить новыми и актуальными смыслами такие понятия, как "патриотизм" и "военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание".
Соответствующее предложение он направил на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина. Соловьев подчеркнул, что Запад больше не признает культурное наследие России, полностью изолировав и отделив его от западноевропейских ценностей.
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