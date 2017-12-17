Россияне выбрали название моста через Керченский пролив

17 декабря, 09:14
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Мост через Керченский будет называться "Крымским". Этот вариант выбрали жители России в ходе голосования, завершившегося 16 декабря.
Еще в начале подсчета голосов "Крымский мост" лидировал со значительным отрывом среди других предложенных вариантов названия.
На втором месте оказался вариант "Керченский мост", передает РИА Новости. Также в топ-3 вошел "Мост воссоединения".
Голосование проводилось в течение месяца − с 16 ноября по 16 декабря − на сайте назовимост.рф.
Помимо указанных выше, в нем участвовали такие названия, как Тузлинский мост, Мост Дружбы и Мост Воссоединения. Также можно было предложить свой вариант названия моста.
Теперь "Крымский мост" официально появится на топографических картах и дорожных указателях.
Уточняется, что протяженность моста составит 19 километров. Он свяжет Крым и Кубань. Автомобильное движение по мосту планируют открыть уже в декабре 2018 года.
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