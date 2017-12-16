Назван лидер голосования по названию моста через Керченский пролив

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

16 декабря завершается онлайн-голосование по выбору названия для моста через Керченский пролив. В 12 часов ночи голосование закроют, и организаторы начнут подводить итоги, передает РИА Новости.

Голосование на сайте назовимост.рф шло целый месяц с 16 ноября.

Название Крымский мост лидирует с отрывом. На втором месте – Керченский мост, на третьем — Мост Воссоединения.

Также в голосовании представлены названия – Тузлинский мост и Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Те, кого названия не устраивают, могут предложить собственный вариант.

Официальное название моста появится на топографических картах и дорожных указателях. Мост протяженностью 19 километров соединит Крым и Кубань и станет самым длинным в России. Автомобильное движение планируется запустить в декабре 2018 года.