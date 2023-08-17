Диетолог назвал неожиданные продукты, которые провоцируют голод

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Алкоголь, сладости, а также кислые овощи и фрукты способны быстро вызывать чувство голода. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Казалось бы, у кислых овощей и фруктов есть объем, из них можно получить какую-то энергию и можно было бы наесться. Но так как они кислые, органические кислоты раздражают желудок, повышают его моторику, и отсюда возникает чувство голода", – пояснил специалист.





Михаил Гинзбург врач-диетолог В случае с алкоголем механизм довольно простой: расширяются поры в мембранах клеток, туда уходит глюкоза из крови. Ее в крови становится очень мало. Возникает непреодолимое чувство голода, которое часто бывает при употреблении спиртных напитков. Поэтому люди всегда закусывают и никак не могут наесться.

Похожим действием обладают сахар и все сладкие продукты. "В этом случае глюкоза довольно быстро повышается в крови. Выбрасывается много инсулина, и сахар в крови также быстро снижается. Когда его мало, мы опять хотим есть", – заключил диетолог.

Ранее россиянам рассказали про сочетания продуктов, которые во время диеты помогут быстрее наесться, а также улучшат метаболические процессы в организме. В частности, рекомендуется употреблять куриную грудку с кайенским перцем. Кроме того, на завтрак готовить каши с омлетом. К другим удачным сочетаниям также относятся чай с мятой и обезжиренный творог с ягодами.

