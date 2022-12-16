Врач назвал симптомы, указывающие на проблемы с желчным пузырем

Фото: depositphotos/photographee.eu

Боль в правом подреберье, тошнота, рвота и горечь во рту могут указывать на проблемы с желчным пузырем. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, при калькулезном холецистите, когда желчный пузырь воспаляется и в нем есть камень, могут быть спазматические боли в правом подреберье, возникающие в течение часа после еды.

"Также может быть тошнота. Боль может отдавать в спину", – отметил эксперт.



Алексей Хухрев врач-терапевт Если камень затыкает желчный проток, человек может пожелтеть. Боли эти сильные, со рвотой. И это основание для вызова скорой помощи. Если камень встал там прочно, то это основание для операции.

Подозрение также должны вызвать тошнота и горечь во рту. Такие симптомы могут говорить о наличии рефлюкса, при котором желчь из двенадцатиперстной кишки забрасывается в желудок, добавил Хухрев.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как распознать проблемы с печенью. В частности, насторожить должно отсутствие сил и аппетита, кожный зуд, а также пожелтевшие белки глаз, ладони и слизистые. Чтобы вовремя распознать проблемы, специалист посоветовала хотя бы раз в год сдавать биохимический анализ крови и анализы на гепатит.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!