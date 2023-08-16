Офискор станет главным трендом этой осени

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Россиянам порекомендовали обратить внимание на одежду в стиле офискор в преддверии осени, она станет главным трендом сезона. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на экспертов российского бренда одежды Gloria Jeans.

По словам специалистов, офискор – это деловой стиль в новом прочтении. Сейчас он вышел за пределы бизнес-центров, поэтому в хлопковых рубашках, платьях А-силуэта, строгих пиджаках и юбках-карандашах ходят клерки, фрилансеры, герои уличного стиля и авторитетные персоны модной индустрии.

Стилисты посоветовали присмотреться к широким брюкам, рубашкам в оксфордскую полоску, приталенным сарафанам, пуловерам фактурной вязки, объемным блейзерам и жилетам с колледж-принтами, юбкам в складку, укороченным кардиганам.

"Офискор – это всегда удачная база: безупречно скроенная, созданная из качественных материалов. Это могут быть хлопок, плотные костюмные ткани, легкий поплин, жаккард и мягкий твид", – заключили специалисты.

Ранее стилист Лилия Фаттахова назвала главные антитренды этого лета. Так, из моды вышли классические укороченные жакеты, шорты с цветочным принтом, юбки-карандаши до колена и обтягивающие брюки.

До этого эксперт ногтевого сервиса Варвара Котова поделилась трендами летнего маникюра. По ее словам, в этом сезоне следует отдать предпочтение разноцветному френчу или неоновым оттенкам.

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