За 30. Жара и грозы ожидаются в столице 16 июля

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Жара ожидается в столице в понедельник, 16 июля.Температура воздуха днем составит 31 градус выше ноля. К вечеру она опустится до 18–20 градусов.

В некоторых районах города ожидаются дожди и грозы. Осадки будут кратковременными, сообщает Гидрометцентр России.

Направление ветра может меняться с восточного на северо-восточное. Его скорость составит пять-десять метров в секунду, при порывах – до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 743 миллиметра ртутного столба.

Из-за грозы в городе объявили желтый уровень опасности погоды. Фронт затронет не только столичный, но и соседние регионы.

"Высокие дневные температуры сохраняют условия термического дискомфорта, пониженным будет и содержание кислорода в воздухе", – сообщается на портале "Метеоновости".

Такую погоду плохо переносят люди с сосудистыми нарушениями, гипотоники и гипертоники, люди, страдающие хронической кислородной недостаточностью, эндокринными нарушениями. Тяжело в такую погоду пожилым людям и детям, отмечают синоптики.

Рекомендуется соблюдать питьевой режим и не выходит на улицу в самые жаркие часы. Людям с хроническими заболеваниями не стоит забывать принимать рекомендованные лечащим доктором препараты.

Ранее синоптики предупреждали горожан о грядущей жаре на текущей рабочей неделе. Метеорологи отмечали, что тепло будет сопровождать сильный ветер, сохранится вероятность осадков.