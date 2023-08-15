Эксперт призвал не ждать снижения цен на кофе

Фото: 123RF/artrich

Зерна кофе арабика обновили минимум в цене за семь месяцев, сейчас его фунт на бирже ICE стоит 1,52 доллара, так как ожидается хороший урожай в Бразилии. Однако не стоит из-за этого ждать быстрого уменьшения цен на кофе в российских магазинах. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на гендиректора ассоциации "Росчайкофе" Рамаза Чантурию.

По его словам, биржевые котировки могут повлиять на цену кофе в российской рознице. Но не будет так, что сегодня цена упала на бирже, а завтра – в магазине, подчеркнул эксперт.

"Может сыграть какой-нибудь спекулятивный фактор, измениться курс валют – что угодно. Так что биржевая котировка может упасть, а цена в магазине – нет", – подвел итог Чантурия.

Как уточнили в бразильском объединении экспортеров кофе Cooxupe, в стране уже собрали 75% урожая, в прошлом году результат был на уровне 71,7%. Положительные прогнозы поддержал Минсельхоз США. Министерство ожидает увеличения производства кофе в Бразилии на 14,5%, до 67,9 миллиона мешков.

Мировой рынок кофе оценивается американскими экспертами в 174,3 миллиона мешков зерен. Его рост, предположительно, составит 2,5%, увеличение производства арабики оценивается в 6,9%.

Ранее сообщалось, что российские производители майонеза могут поднять цены на 5–12% в связи с ростом стоимости основных ингредиентов. В Минсельхозе подчеркнули, что российские власти могут задействовать инструменты для сдерживания продовольственной инфляции.

Также российские производители за год снизили цены на картофель на 23,5%. Помимо этого, было зафиксировано снижение цен на сливочное и подсолнечное масла – на 1,8 и 13,8% соответственно.

"Актуальный репортаж": суши и роллы в РФ могут подорожать на 25%