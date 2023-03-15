18:53Общество
Закон о дискредитации участников СВО не должен распространяться на командование – Пригожин
Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что закон о дискредитации участников специальной военной операции (СВО) не должен распространяться на командирский состав. Слова бизнесмена передает его пресс-служба в телеграм-канале.
"Новый закон о запрете дискредитации добровольцев был в том числе инициирован и поддержан мною со следующей целью: те заключенные, которые участвовали в СВО, не должны постоянно отвечать за свое прошлое", – отметил Пригожин.
Он добавил, что если заключенные совершали бы какие-либо преступления или правонарушения сейчас, то об этом можно было говорить сколько угодно. По его мнению, закон не должен распространяться на него, министра обороны РФ Сергея Шойгу и на других руководителей, которые могут допускать ошибки в ходе СВО.
"По поводу них нужно говорить то, что общество считает необходимым. Свят только солдат. Поэтому солдат трогать не нужно", – сказал он.
Пригожин подчеркнул, что говорит о правдивых фактах, а если кто-то сомневается в его словах, то он заверил, что у него имеются все необходимые для подтверждений документы, а все его высказывания проверяют юристы.
"Конечно, посадить можно кого угодно, и меня тоже, но в этой ситуации не нужно забывать, что посадить могут и 146 миллионов россиян, а это путь в никуда", – резюмировал он.
Ранее член конституционного комитета Совфеда Людмила Нарусова объясняла , по какой причине она проголосовала против закона об ответственности за дискредитацию всех участников спецоперации. По ее словам, инициатива не объясняет разницы между критикой и дискредитацией.
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