Конференция фондов "Семья в центре: системная и адресная помощь" пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Какие технологии позволяют оказывать помощь большему числу нуждающихся? На каком этапе благотворительный фонд (БФ) должен подключиться к оказанию помощи семье с тяжелобольными детьми и взрослыми? БФ "АиФ. Доброе сердце" вместе с лучшими экспертами разберет вопросы комплексной поддержки на конференции фондов "Семья в центре: системная и адресная помощь".

Событие состоится 25 октября в Москве в центре "Благосфера". Тем, кто не сможет присутствовать очно, будет выслана онлайн-трансляция. Вся информация и ссылка на регистрацию доступны здесь.

Эта конференция – для обмена опытом и практиками работы с подопечными и их близкими. Для участников – возможность выстроить партнерство и договориться о взаимодействии в условиях турбулентности. "Непростые времена коснулись всех организаторов и участников конференции, однако мы все равно решили провести конференцию. Для нас всех остается важным повышение качества жизни наших подопечных, особенно в текущих тяжелых условиях. Сейчас особенно необходимо выстраивать прочные партнерские отношения и договориться о взаимодействии в ситуации неопределенности для более эффективной разработки проектов и программ", – сказала директор по стратегическому развитию, врио директора "АиФ. Доброе сердце" Светлана Горбачева.

Спикерами мероприятия станут директор по стратегическому развитию, врио директора фонда "АиФ. Доброе сердце" Светлана Горбачева, директор БФ "Хрупкие люди" Елена Мещерякова, директор фонда "Правмир" Татьяна Апатова, директор по развитию фонда медицинских решений "Не напрасно" Зоя Попова, сотрудники фондов "Милосердие", "Добряки" и другие.

Партнеры мероприятия – Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы, Фонд президентских грантов, издательский дом "Аргументы и Факты", а также Агентство социальной информации.

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