МЧС предупредило москвичей о тумане 15 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В субботу, 15 октября, в ночное и утреннее время суток в Москве ожидается туман. Об этом столичных жителей предупредили представители ГУ МЧС РФ по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью и утром 15 октября местами по городу Москве ожидается туман с видимостью 100–500 метров", – сообщили в ведомстве.

Горожанам порекомендовали быть внимательными при управлении транспортными средствами, передвигаться на сниженной скорости, а также не совершать маневров.

Также сотрудники ведомства посоветовали не оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости жители могут обратиться по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве +7 (495) 637-22-22.

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что в предстоящие выходные, 15 и 16 октября, в Москве ожидается теплая погода по октябрьским меркам. Температура воздуха составит около 10 градусов тепла днем, и чуть выше нуля градусов – ночью.

Однако на следующей неделе, с 17 октября, в городе ожидаются дожди. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом температура воздуха составит около 14–15 градусов тепла.

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