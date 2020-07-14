Большинство россиян не употребляют вино – ВЦИОМ

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Больше половины россиян не пьют вино, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Такой ответ дали 54% участников опроса. Их доля выше среди молодежи в возрасте от 25 до 34 лет (61%) и людей старше 60 лет (59%)", – говорится в опубликованных результатах.

Среди тех, кто употребляет вино, 24% выбирают красное, а белое предпочитают 11%. Полусладкие сорта пьют 46% респондентов, а сухие покупают 30%.

Из данных опроса следует, что за последний год почти половина (45%) опрошенных приобретали вино, но в список еженедельных покупок оно входит только у 6%. При этом 77% респондентов, покупавших за последний год вино, отметили, что делают это раз в месяц или реже. Чаще всего речь идет об отечественных производителях напитка.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 2 июля, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

