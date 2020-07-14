Житель Турции построил дом на плоту для защиты от коронавируса

Житель Турции решил спастись от коронавируса в доме на плоту

Житель Турции, будучи профессиональным строителем, решил переждать пандемию коронавируса в собственном доме на плоту. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Мужчина сформировал плот из 300 пустых цистерн в заливе у Стамбула. На нем расположен простой одноэтажный домик.

За электроэнергию в плавучем доме отвечают солнечные батареи и генераторы. За покупками житель Турции отправляется на лодке, но в последнее время, по его же словам, редко покидает жилище.

Мужчина периодически приглашает на борт гостей и даже разрешает арендовать свой плот для свадебных фотосессий.

На 14 июля 2020 года в Турции зафиксирован 214 001 случай заражения коронавирусом COVID-19. Вылечились 195 671 человек, скончались 5 382 пациента.

