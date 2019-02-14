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14:56

Военнослужащие смогут бесплатно посетить Музей современной истории России

общество праздники

14:56

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Военнослужащие, кадеты и курсанты смогут бесплатно посетить Музей современной истории России 23 февраля, рассказал Агентству "Москва" замначальника отдела связей с общественностью музея Алексей Стрижов.

Также в честь Дня защитника Отечества в музее пройдет специальная экскурсионная программа. Посетителям расскажут о военных кампаниях прошлого и познакомят с историей главных государственных наград разных лет.

На тематической экскурсии, посвященной военным конфликтам середины XIX – начала XX века, гости увидят артефакты времен Крымской, Русско-турецкой и Русско-японской войн.

В сопровождении гида посетители пройдутся по залам, рассказывающим о масштабных военных сражениях, и заглянут в воссозданный окоп. Еще одна экскурсия расскажет об истории государственной символики России.

23 февраля в Дарвиновском музее посетители смогут увидеть членистоногого монстра ракоскорпиона, звероящера и саблезубого тигра.

общество праздники

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