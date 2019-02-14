Москвичам покажут ракоскорпиона и звероящера

Фото: darwinmuseum.ru

Жители столицы, которые 23 февраля заглянут в Дарвиновской музей, смогут увидеть членистоногого монстра ракоскорпиона, звероящера и саблезубого тигра. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Знакомство с доисторическими существами включено в программу интерактивного комплекса "Пройди путем эволюции", который расскажет о развитии жизни на Земле в течение 3,5 миллиарда лет.

Кроме того, сотрудники подготовили экспозицию "Живая планета", включающую фильм о жизни на планете со спецэффектами в центральном зале музея. "Площадь проекции – 200 квадратных метров, сеансы – в 12:00, 14:00 и 16:00", – добавили в пресс-службе.

А на выставке "Части целого" маленьким посетителям предложат изготовить открытки из предоставленных музеем материалов в подарок отцам.

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