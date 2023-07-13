Ученые нашли опасный для мозга планктон псеводницшию на Дальнем Востоке

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Российские ученые заявили, что в море недалеко от Владивостока было выявлено появление микроводорослей псеводницший (Pseudo-nitzschia). Об этом сообщает газета "Известия".

По словам исследователей, речь идет о диатомовых водорослях, которые выделяют нейротоксин домоевую кислоту. Она может попасть в организм человека через употребление в пищу моллюсков и ракообразных, питающихся водорослями.

Ученые предупредили, что Pseudo-nitzschia имеет стойкость к термической обработке, очень стабильное соединение повреждает головной мозг. Кроме того, он способен нарушить работу почек. Отмечается, что противоядия от домоевой кислоты еще не создали.

Опасных концентраций псеводницший в Дальневосточном регионе не выявлено. Однако, уточнили исследователи, была замечена тенденция к росту плотности опасного планктона из-за повышения температуры океана.

Ранее южно-австралийские ученые выявили, откуда произошел ген, придающий патогенной для человека бактерии Pseudomonas aeruginosa устойчивость к антибиотикам. При этом ген, представляющий опасность, впервые был найден в Аделаиде в 2006 году.