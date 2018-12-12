Чиновника уволили из-за 66 машин жены

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Чиновника из Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) уволили из-за неверных сведений о доходах. При проверке выяснилось, что жена сотрудника ведомства приобрела 66 автомобилей, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка в интервью "Коммерсанту".

"Доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок", – пояснил он, не назвав имени уволенного сотрудника.

Позднее эту информацию прокомментировал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. По его словам, экс-чиновник был освобожден от должности из-за утраты доверия не в этом году, а раньше.

За 9 месяцев 2018 года прокурорские проверки выявили более 180 тысяч коррупционных нарушений в России. Обвинительные приговоры вынесены в отношении 8500 человек.

В ноябре мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о намерении уволить главу управления делами городской администрации, так как он заключил контракт на проведение банкета на миллион рублей.