Номер вызова экстренных служб 112 заработает на всей территории РФ в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Единый номер вызова экстренных служб 112 заработает на всей территории России в 2021 году, заявил на заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина отметил, что люди смогут не только сообщить о пожаре, наводнении и автокатастрофе, но и вовремя обратиться за помощью в случае других происшествий и экстренных ситуаций.

Ранее Мишустин поручил министерству финансов совместно с министерством здравоохранения рассмотреть вопрос о выделении денег на вакцинацию против гриппа.

Премьер-министр выразил надежду, что вакцину от COVID-19 зарегистрируют в ближайшее время.